Суд на 1,5 месяца продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил обвиняемым по уголовному делу о теракте на Крымском мосту Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову арест до 14 апреля и Александру Былину – до 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчины не признают свою вину. Они настаивают на том, что осуществляли коммерческую деятельность по перевозке грузов, а в организации теракта не участвовали.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. Из-за взрыва погибли четыре человека. В результате ЧП обрушились два пролета правой автомобильной ветки моста. СКР возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Всего ведомство установило 12 человек, имеющих непосредственное отношение к произошедшему. Басманный районный суд Москвы арестовал трех из них, Киевский районный суд Симферополя - еще пятерых.

Татьяна Ручкина

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