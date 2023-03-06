Урал крепчает

Продажа крепкого алкоголя в Свердловской области за год выросла на 10%, а вина сократилась на 4%. Самым популярным алкоголем стало пиво, продажа которого в 2022 году составила 80 литров на душу населения. Эксперты объясняют такое поведение как социально-экономическим, так и психологическим кризисом на фоне специальной военной операции (СВО).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После начала специальной военной операции жители Свердловской области сменили предпочтения в покупке алкоголя. Согласно исследованию аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, продажа крепких алкогольных напитков в регионе за год выросла на 10,1% и составила 7,8 литра на душу населения. Спрос на приобретение вина, напротив, сократился на 4,1%, до 7,8 литра.

Самым популярным алкоголем в Свердловской области по итогам 2022 года стало пиво. Продажа пивной продукции составила 80 литров на душу населения (рост 1,1%). Средний Урал попал в топ-10 регионов РФ по потреблению пива в 2022 году.

Как пояснил «Ъ-Урал» директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, рост продаж крепкого алкоголя и снижение винодельческого происходит в связи с социально-экономическим и психологическим кризисом на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Рост продаж пива, по его словам, связан с тем, что средний класс (который чаще всего потребляет пивоваренную продукцию) в 2022 году не выезжал в отпуск за границу, а оставался в России.

С такой тенденцией согласен корпоративный бар-менеджер ресторанной компании Resta Management Анатолий Кочетов. «Мы увидели рост по крепкому алкоголю за прошлый год, особенно по водке. В зависимости от ресторанов на 20–50%. Это речь не только о “чистом виде” алкоголя, но также и о настойках, которые мы делаем сами. Например, в ресторане Pan Smetan рост по потреблению настоек в прошлом году на 50% относительно предыдущего года»,— рассказал он «Ъ-Урал».

По его словам, уровень потребления пива по всем заведениям остался на том же уровне, несмотря на весенние перебои с поставками импортной продукции. Спрос на вино не изменился в профильных ресторанах, таких как Gavi, где две трети продаж — вино. В непрофильных ресторанах, таких как Rosy Jane, вино стали пить чуть меньше, снижение в пределах 7%.

Владелец гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин считает, что увеличение спроса могли показать закупки впрок: «В связи с СВО многие мировые бренды ушли с российского рынка, в связи с этим люди закупили наперед, для того, чтобы просто было, а не от того, что люди стали больше пить».

По словам господина Оглоблина, в прошлом году по вину было небольшое падение в количестве, так как старые закупки импортной продукции были по высоким ценам.

«Падение продаж продолжается, покупатель не готов переходить полностью на российского производителя, а новые контракты импорта по приемлемым ценам только начали появляться у дистрибьюторов. Крепкий алкоголь потерял в продажах количественно, из-за закрытия отгрузок известных брендов, таких как Diageo, Hennessy, Pernod Ricard и другого импорта. Активно идет развитие крепкого алкоголя Армении, Грузии. Параллельный импорт только начинает появляться на остатках, цены значительно выше прошлых лет»,— прокомментировал господин Оглоблин.

Он отметил прирост разливного отечественного пива. «Происходит импортозамещение, розлив известных ранее торговых марок как Spaten, Leffe и других на территории России. Параллельный импорт есть, цены по сравнению с прошлым закупом выше более чем на 50%. Не все готовы покупать такое дорогое импортное пиво. Растет спрос на сидры»,— добавил он.

По данным ЦИФРРА, потребление водки в России за год выросло на 6%, коньяка — на 5,5%, крепких ликероводочных изделий — на 28%. Потребление фруктового вина упало на 20%, но продажи игристых вин выросли на 8%.

Владелец екатеринбургских «Винотек Соловьева» Семен Соловьев уточнил, что шампанское сейчас — один из самых трендовых напитков: «Его покупают как хорошее вино, а не просто на праздник раз в полгода».

Господин Соловьев отметил, что из года в год чек клиента остается один и тот же, а алкоголь становится дороже. «Здесь уже в нашем сегменте рынок подстраивается, и компании-импортеры находят нераскрученные винодельческое зоны. В этих зонах уровень качества вина тоже растет, подтягивает до известных регионов, таких как Бордо, Бургунди. Эти новые регионы начинают повышать качество, но цены пока сохранят, для того, чтобы возбудить интерес»,— пояснил он.

«Модель потребления алкоголя зависит от социально-экономического положения региона. Чем выше зарплаты и уровень жизни, тем больше пьют винодельческой продукции, меньше водки и пива. По моим прогнозам, никакого роста продаж в 2023 году не будет. Ситуация примерно стабилизируется на этом уровне. В целом 2023 год принесет новую стабилизацию рынка в новых условиях с сидящим в России средним классом, с минимумом выезжающих в отпуска и командировки»,— резюмировал Вадим Дробиз.

Диана Сунагатуллина, Мария Игнатова