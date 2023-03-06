В Свердловской области возобновилась выдача загранпаспортов на 10 лет

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области возобновилась выдача загранпаспортов сроком на 10 лет, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Документы постепенно будут выдавать тем, кто подавал заявления еще до того, как их прием приостановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации (со сроком службы 10 лет) на Госуслугах приостановлен со 2 февраля.

«Приостановка оформления документа, напомню, связана с техническими проблемами, но не в системе МВД, а с иными ведомствами»,— пояснил Валерий Горелых. «Гознак» проблемы объяснял повышенным спросом и нехваткой микросхем.

С 1 января 2023 года на Госуслугах отменили скидку в 30% за оплату госпошлин.

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Артем Пахотин