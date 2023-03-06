ЕК исключила возможность расследования терактов на «Северных потоках» в Гааге

Взрывы на «Северных потоках» не будет расследовать Международный центр в Гааге, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. На брифинге господин Виганд рассказывал о создании Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины, который будет базироваться в Гааге, журналисты спросили его, будет ли этот центр расследовать в том числе теракты на «Северных потоках».

«Нет. Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной … Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти»,— ответил представитель ЕК (цитата по «РИА Новости»).

Соглашение о создании Международного центра было подписано 4 марта, также рассказал Кристиан Виганд. «Около месяца назад председатель (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о создании такой структуры»,— сообщил он (цитата по польской WNP). На практике центр войдет в состав существующей Совместной следственной группы Евроюста.

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошла значительная утечка газа, Швеция заявила, что причиной аварии послужили взрывы. В России расценили произошедшее как «акт международного терроризма». Ответственность за атаку до сих пор никто на себя не взял.

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Мария Федотова