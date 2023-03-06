FT: Пекин пытается заставить гонконгских политиков отказаться от иностранных паспортов

Китайские власти давят на видных политиков и крупных бизнесменов Гонконга, чтобы те отказались от паспортов западных государств, если хотят быть избранными во Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, один из которых — бывший депутат этого органа, другой — действующий депутат, а третий хорошо осведомлен о процедуре отбора депутатов.

В декабре прошлого года во Всекитайское собрание народных представителей были избраны 36 депутатов из Гонконга — впервые после 2019 года, когда в Гонконге прошли масштабные протесты сторонников демократии.

Многие жители Гонконга наряду с паспортами КНР имеют паспорта Канады, Австралии или США. Кроме того, у многих есть так называемые паспорта зарубежного британца (BNO), которые выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Обладатели таких паспортов имеют право на консульские поддержку и защиту, а со временем могут получить и гражданство Великобритании.

По данным собеседников FT, по меньшей мере одному депутату, пытавшемуся переизбраться на второй срок, было отказано в такой возможности, поскольку у него был паспорт BNO. Если раньше, отметил второй собеседник FT, Пекин говорил, что обладатели паспорта BNO могут избираться в ВСНП, то сейчас «посыл такой: либо ты отказываешься от него, либо не избираешься».

Как отмечает FT, давление на политиков с целью заставить их отказаться от иностранных паспортов началось после заявлений о том, что Гонконгом «должны управлять патриоты». С важных постов стали вытеснять людей, имеющих прочные связи с Западом.

Как пояснил FT консультирующий Пекин вице-президент Китайской ассоциации изучения Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао) Лау Сюкай, обладание иностранными паспортами может представлять угрозу для национальной безопасности. «Китай сталкивается с нарастающими угрозами безопасности со стороны США и Запада. И когда Великобритания предлагает паспорта BNO как способ получения статуса резидента и гражданства, возникает вопрос лояльности»,— говорит он.

Алена Миклашевская