Новая группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода в зону спецоперации

Из Нижнего Новгорода в зону проведения спецоперации на Украине отправилась новая команда добровольцев, сообщили в областном военкомате 6 марта. Члены группы заключили контракт с Минобороны. Перед отправкой бойцам провели инструктаж по оказанию первой помощи.

Добровольно участвовать в спецоперации могут граждане в возрасте до 50 лет, годные к службе по состоянию здоровья и успешно прошедшие профессиональный отбор.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В июле в Нижегородской области начали формировать танковый батальон имени Минина, в сентябре группа отправилась в зону боевых действий.

Что происходит после ввода войск на Украину – в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина