Президент института госфинансов Польши предрек демографический кризис в стране

Президент института государственных финансов Польши Славомир Дудек ожидает наступления в республике демографического кризиса. Соответствующее заявление ученого приводит издание Rzeczpospolita. Ученый сравнил ситуацию с приближением большого метеорита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Славомир Дудек

Фото: Европейский финансовый конгресс Славомир Дудек

Фото: Европейский финансовый конгресс

«Мы уже находимся в состоянии демографического кризиса: за десятилетие число поляков сократилось почти на 2 млн. Мы можем немного изменить траекторию этого ''метеорита'', но он обязательно упадет на нас»,— считает господин Дудек.

Он полагает, что облегчить последствия кризиса помогут проведение комплексной миграционной политики, повышение трудовой активности поляков (невысокой в сравнении с другими странами ЕС), повышение пенсионного возраста или повышение коэффициента рождаемости. «Хотя в последнем случае реальность беспощадна — она показывает, что даже очень дорогие программы не приносят ощутимых результатов»,— добавил ученый.

В 2022 году страны ЕС приняли очередную миграционную волну. За год участники содружества приняли почти 1 млн заявок на получение убежища. Еще 4 млн заявок поступило на получение временной защиты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Евросоюз взобрался на новый миграционный пик».

Григорий Лейба