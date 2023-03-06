В Академическом с 15 марта ограничат движение по ряду улиц из-за строительства трамвайных путей

Из-за строительства трамвайных путей будет закрыто движение для транспорта на ряде улиц Академического района, сообщила администрация Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Движение будет перекрыто в несколько этапов:

с 15 апреля по 9 мая от Павла Шаманова, 21 до улицы Вильгельма де Геннина;

с 10 по 31 мая от Академика Сахарова, 78 до улицы Вильгельма де Геннина;

с 1 по 30 июня от Краснолесья, 125 до улицы Вильгельма де Геннина.

Кроме того, с 1 по 30 июня будет ограничено движение транспорта по улице Вильгельма де Геннина от улицы Академика Вонсовского до Объездной.

На данный момент на участке дороги от улицы Зоологической до Серафимы Дерябиной, 34 до 20 июня закрыто движение по четной стороне дороги.

Напомним, в ноябре в Академическом районе запланирован запуск трамвайного движения. Первая шпала была заложена 6 июля 2021 года. Новая часть трамвайной сети составит 5,5 км. По завершению работ планируется запуск сразу двух маршрутов:

первый маршрут пойдет по улицам Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградской — Белореченской — Радищева — Московской — проспекту Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина (до остановочного пункта «ЦПКиО»);

второй маршрут пойдет по Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградская — Белореченская — Радищева — Московская — Челюскинцев — Смазчиков — проспект Космонавтов — Фронтовых Бригад — Старых Большевиков (до остановочного пункта «Фрезеровщиков»).

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Артем Пахотин