Власти Днепропетровской области Украины потребовали от населения за 10 дней сдать выданное оружие

Власти Днепропетровской области призвали граждан в течение десяти дней добровольно сдать оружие, которое раздавали населению после 24 февраля 2022 года. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружия, заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Остальные оставили его на руках, имена этих граждан известны, отметил он.

«Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке»,— цитирует господина Лысака Telegram-канал Днепропетровской ОВА.

Днепропетровская область граничит на востоке с Донецкой, на юге — с Херсонской и Запорожской областями.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим ее защищать. Совет национальной безопасности и обороны снял санкции с тех граждан Украины, которые с оружием в руках готовы встать на защиту страны.

В марте власти разрешили гражданам Украины использовать во время военного положения оружие. При этом гражданские лица обязаны сдать полученное ими оружие Национальной полиции Украины не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения.

В начале февраля 2023 года Верховная рада Украины продлила на 90 суток военное положение и всеобщую мобилизацию, они действуют по 20 мая.

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Мария Федотова