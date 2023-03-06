Самарский «Дом с атлантами» взят под охрану

Чиновники признали предметами охраны четыре объекта культурного наследия. Речь идет о Доме Петровой на л. Фрунзе, 177, литера «А»; жилом доме на ул. Фрунзе, 28-30; особняке Зеленко на ул. Самарская, 179, литера «А», и особняке Шихобаловых на ул. Венцека, 55. Соответствующие приказы опубликовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Указанные здания стали памятниками истории и культуры народов Российской Федерации. Особняк Шихобаловых известен как «Дом с атлантами». Здание было построено на рубеже XIX – XX века на Заводской улице (сегодня – улица Венцека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Домом владел представитель крупнейшей купеческой династии Самары – Павел Шихобалов (1870-1929). Свое название постройка получила из-за фигур атлантов, которые установлены по обе стороны входа в здание.

Ранее самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сообщило о старте демонтажных работ на элеваторе. Однако областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) отрицало этот факт. Позже снос объекта был приостановлен.

Подробности – в фотогалерее «Ъ-Волга» «Элеватор, живи».

Георгий Портнов