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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву

Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Шамиль Тарпищев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Все знают слова «Песни моего друга» в исполнении Марка Бернеса. В ней поется о строителе, но мне проще представить в качестве ее героя тебя. Действительно, в громадном сооружении отечественного спорта ничего бы не стояло, току не давало и не летало бы без тебя — неутомимого созидателя, мастера и капитана. Не было бы триумфального взлета российского тенниса, Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи, развития спортивной науки и создания новых спортивных объектов по всей стране. И все это не базировалось бы на федеральном законе о спорте, у истоков которого ты стоял. «Мы обречены на успех!» — твой вечный девиз. Мало кто понимает, сколько усилий, нервов, бессонных ночей и сотен часов в дороге стоит этот успех в действительности. И пусть всегда верят этим словам те, кому нужна победа на корте и в жизни. Ты умеешь вдохновлять своих воспитанников, как никто другой. А уж доказательств твоего тренерского мастерства — полная золотая копилка. Книге рекордов Гиннесса еще предстоит все твои личные и командные достижения признать и увековечить. Три четверти века — не предел для таких тружеников, как Шамиль Тарпищев. Я от души желаю тебе новых горизонтов, сил и здоровья на пути к ним. И многое бы отдал, чтобы снова стоять с тобой рядом в минуту триумфа — как тогда, в «Берси».

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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