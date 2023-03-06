Удмуртстат: заработная плата жителей Удмуртии выросла до 44,8 тысяч рублей в 2022 году

В 2022 году среднемесячная заработная плата в Удмуртии выросла до 44,82 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. В номинальном выражении оплата труда стала больше на 16,3%, а в реальном — на 1,1%. По данному показателю регион оказался на шестом месте в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Наибольший размер оплаты труда оказался у работников сферы добычи полезных ископаемых — 78,3 тыс. руб., на втором месте — финансовая и страховая деятельность (67,97 тыс. руб.), на третьем — деятельность в области информации и связи (65,11 тыс. руб.).

Меньшая заработная плата у работников сферы образования — 35,15 тыс. руб., а также в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 34,91 тыс. руб. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбоводстве и рыболовстве работники зарабатывают 34,76 тыс. руб.

Напомним, что в прошлом году денежные доходы жителей Удмуртии составили 554 млрд руб., что на 12,1% больше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом расходы населения выросли на 13,8% и составила 523,4 млрд руб.