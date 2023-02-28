Средний доход жителя Удмуртии вырос на 12,5% в 2022 году

В 2022 году денежные доходы жителей Удмуртии составили 554 млрд руб., что на 12,1% больше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом, по данным Удмуртстата, расходы населения выросли на 13,8% и составила 523,4 млрд руб. Сумма сбережений при этом сократилась до 30,6 млрд руб. (10,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Так, в среднем каждый житель региона в месяц получал доход в размере 31 099 руб., что на 12,5% больше показателя за предыдущий год. Среди регионов ПФО по доходам населения Удмуртия занимает шестую строчку.

При этом порядка 80,3% расходов пришлось на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы — 13,8%, прочие расходы — 0,4%.

Напомним, реальные доходы населения в Удмуртии сократились на 2,5% к соответствующему периоду 2021 года. По данному показателю республика оказалась на восьмой позиции среди регионов ПФО. Отметим, что реальные доходы населения выросли только в Татарстане (2,1%).