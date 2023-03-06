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UEFA представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил мяч, которым сыграют финальный матч Лиги чемпионов. Игра состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Фото: @ChampionsLeague

Фото: @ChampionsLeague

Фотографию мяча опубликовали в аккаунте Лиги в Twitter. Уточняется, что дизайн мяча «отдает дань уважения культурному наследию Стамбула».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись 23 февраля. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

О матчах читайте в публикации «Ъ» «Гвардиол забил Гвардиоле».

Лаура Кеффер

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