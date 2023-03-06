Семья бывшего вице-мэра Сочи открывает в Москве магазин одежды нового бренда Yollo

Как стало известно «Ъ», в Москве готовится к открытию первый крупный магазин одежды нового отечественного бренда Yollo, который разместится в бывшем торговом помещении шведской фирмы H&M, покинувшей российский рынок после начала СВО.

Владельцем бренда Yollo является Борис Ростовцев — отец предпринимателя и экс-чиновника Руслана Ростовцева, который с марта по август 2005 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сочи, а до этого был заместителем руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы.

В настоящее время Руслан Ростовцев является гендиректором работающей в угольном сегменте Талдинской горной компании. Борис Ростовцев владеет компаниями московскими «Пикник» (будет управлять магазинами Yollo), а также «Жилстройреконструкция» и «Зубалово».

Анна Перова, Краснодар