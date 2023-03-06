Владимир Путин и президент Ирана Раиси обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они положительно оценили двусторонние отношения и договорились о поддержании контактов, сообщил Кремль.

«С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов»,— говорится в пресс-релизе.

В прошлый раз они созванивались 11 января, тогда темой беседы было углубление российско-иранского энергетического сотрудничества. В декабре 2022 года посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран близки к подписанию долгосрочного договора о всеобъемлющем сотрудничестве. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, товарооборот России и Ирана в 2022 году вырос на 20%, до $4,9 млрд.

Лаура Кеффер