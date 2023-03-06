На замену светильников в Учалах направят до 99,42 млн рублей

Администрация Учалов на конкурсе 23 марта выберет поставщика светильников для уличного освещения, сообщается на сайте гозакупок. Начальная цена контракта составляет 99,42 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

По условиям торгов, подрядчику необходимо модернизировать более 2,8 тыс. светильников на 159 улицах города, заменив их на новые, светодиодные.

Контракт действует до июля 2030 года. Подрядчик должен заменять вышедшее из строя оборудование. За этот период экономия должна составить 3,53 млн кВт/ч электроэнергии.

Светильники должны быть защищены от слепящего света с боковой стороны для исключения временного ослепления и эффектов мерцания. Конструкция радиатора светильников должна исключать возможность его запыления и забивания опавшей листвой, снегом.

Майя Иванова

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