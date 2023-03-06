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В Безенчуке восемь человек пострадали в ДТП

Авария с восемью пострадавшими произошла в воскресенье в Самарской области. ДТП случилось в 16:02 (MSK+1) в Безенчуке на ул. Советская. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 19-летний водитель автомобиля Renault Logan выезжал с прилегающей территории на главную улицу у д. 49 «А» и не уступил дорогу ВАЗу-2109, у которого было преимущественное право движения. За рулем второй машины находился 21-летний автомобилист.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы оба водителя, четыре пассажира ВАЗ-2109 2002, 2005, 2003 и 2006 года рождения, а также два пассажира Renault Logan 2004 года рождения. Проводится проверка.

Ранее в Самарской области в результате ДТП пять человек погибли, еще один умер в больнице. Кроме того, 11 граждан пострадали. Глава регионального минздрава взял ситуацию на контроль.

Георгий Портнов

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