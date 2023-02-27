Глава самарского Минздрава взял на контроль состояние пострадавших в ДТП с автобусом

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян взял на личный контроль состояние всех пациентов, которые проходят лечение после аварии с рейсовым автобусом. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

«Как доложил министр сегодня, шестерых пострадавших эвакуировали в тот же день в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина. Еще двоих доставили туда же санавиацией на следующий день. Кроме того, одну женщину выписали на амбулаторное лечение, еще один пациент остается в больнице в Нефтегорске в тяжелом состоянии»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Речь идет о ДТП, которое произошло 23 февраля на трассе «Самара – Бузулук». В результате происшествия пять человек погибли, еще один умер в больнице, 11 человек пострадали.

При этом состояние одного из восьми пациентов, которые находятся в больнице им. Середавина, оценивается как крайне тяжелое. У семи других наблюдается улучшение. Угрозы для их жизни нет.

Ранее в феврале текущего года главный врач больницы «РЖД-Медицина» Ульяновска Ирина Агафонова и главный бухгалтер учреждения Татьяна Ломатова погибли на территории Самарской области. Это произошло в результате аварии.

Георгий Портнов