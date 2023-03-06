На «Адмиралтейских верфях» подписали контракт на строительство научного судна «Иван Фролов»

На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в корпорацию ОСК) в понедельник, 6 марта, состоялось подписание госконтракта на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Заказчиком судна выступает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Церемония подписания госконтракта на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Слева направо: врио гендиректора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, директор ФГБУ ГНЦ «ААНИИ» Александр Макаров, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ



В церемонии подписания контракта приняли участие руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и врио гендиректора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов. Также на мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов и директор ФГБУ ГНЦ «ААНИИ» Александр Макаров.

Со слов господина Шумакова, первая экспедиция «Ивана Фролова» запланирована на 2028 год. В течение 2023-го будет его вестись проектирование, а закладку судна произведут до 2024 года. Напомним, что в конце декабря 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение из федерального бюджета 39,7 млрд руб. Судно планируют построить до 2028 года.

«Проект очень важен. У нас пять постоянных станций и пять сезонных, на которых трудятся полярники. НЭС необходим, так как предыдущее судно уже старое, 1987 года уже выходит из срока эксплуатации»,— отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

По данным правительства, НЭС «Иван Фролов» будет обслуживать действующие российские станции в Антарктиде и Арктике. Им планируют заменить судна «Михаил Сомов» и «Академик Федоров», построенные в 1975-м и 1987 году соответственно. На новом судне водоизмещением около 25 тыс. тонн разместятся 20 научных лабораторий и вертолетная площадка, которая сможет принимать Ми-8, Ми-38 или Ка-32. «Иван Фролов» будет способен перевозить необходимые для полярников грузы и доставлять к полюсам группы исследователей общей численностью до 170 человек. На его борту смогут вести различные проекты, в том числе по изучению океанского дна, атмосферных явлений и космоса.

Алла Михеенко

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