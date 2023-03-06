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Коммерсантъ FM
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Резервный фонд правительства увеличен на 154,5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства страны более чем на 154,5 млрд руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Увеличить резервный фонд поручено Минфину за счет не использованных в 2022 году остатков средств федерального бюджета, включая 3,7 млрд руб., которые были ранее предусмотрены на целевые субсидии регионам.

Правительственный резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете. Расходы федерального бюджета России в 2023 году предусмотрены на уровне 29,056 трлн руб., доходы — в 26,13 трлн руб.

Подробнее о бюджете РФ — в материале «Ъ» «Бюджет по отложенным правилам».

Милена Костерева

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