Михаил Мишустин встретится с фракциями Госдумы с 13 по 17 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин с 13 по 17 марта проведет пять встреч с каждой из думских фракций в преддверии отчета правительства перед Госдумой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Встречи запланированы в эти числа»,— цитирует Белякова «Интерфакс». Даты встреч господина Мишустина с каждой конкретной фракцией пока не называются.

В ходе встреч премьер расскажет парламентариям об основных аспектах работы кабмина, а депутаты смогут выступить со своими инициативами и предложениями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства перед нижней палатой парламента за 2022 год состоится на одном из пленарных заседаний в период с 21 по 23 марта.

В феврале встречи с лидерами думских фракций в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию провел президент РФ Владимир Путин. Он встретился с главами фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» Геннадием Зюгановым, Леонидом Слуцким, Сергеем Мироновым и Алексеем Нечаевым. Также он должен был встретиться и с представителем «Единой России» Владимиром Васильевым, но ПЦР-тест последнего показал положительный результат.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Единая партия России».

Александр Кислов