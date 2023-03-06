Новак: турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырос на 60% за три года

Турпоток на горнолыжные курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» превышает 1,3 млн человек за сезон, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, за три года турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырос на 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Господин Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), обнародовал эти цифры в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Александр Новак сказал, что правительство занимается развитием регионов Северного Кавказа, и назвал туризм одним из «локомотивов» модели экономического развития.

Господин Мишустин считает, что для социально-экономического развития Северного Кавказа туристический сектор должен стать опорным направлением. «И импульсом для смежных отраслей. Здесь и строительство, и торговля, и сельское хозяйство, и другие», добавил премьер (цитата по ТАСС).

В конце января краснодарское ООО «Горные вершины» запросило согласие ФАС на покупку курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Стоимость сделки может оценивалась примерно в 17 млрд руб. В феврале сделка получила предварительное одобрение регулятора, но он пообещал ограничить нового владельца курорта в повышении цен.

Лаура Кеффер