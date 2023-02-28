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Коммерсантъ FM
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ФАС ограничит нового владельца курорта «Архыз» в повышении цен

Покупка компанией «Горные вершины» курорта «Архыз» будет возможна при выполнении ряда обязательных условий, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) в своем Telegram-канале.

Антимонопольная служба намерена исключить установление новым владельцем «Архыза» монопольно высоких цен на услуги по подъему пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками. В случае повышения цен более чем на 5% в течение года ООО «Горные вершины» будет обязано согласовать свои действия с ФАС, предоставив экономическое обоснование новой цены.

Компания «Горные вершины» 30 января направила в ФАС запрос о предварительном согласии на приобретение курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Нынешний владелец курорта — госкомпания «Кавказ.рф», начальная цена сделки — 17 млрд руб., инвестор будет обязан построить 30 км трасс и развивать сопутствующую инфраструктуру.

Учредителем ООО «Горные вершины» является Андрей Скок, бизнес-партнер бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева.

Анна Перова, Краснодар

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