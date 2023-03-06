Москалькова сообщила о продолжении переговоров по возвращению тяжелораненых

Переговоры о возвращении в Россию из украинского плена тяжелораненых военнослужащих продолжаются, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, этот вопрос обсуждался на встрече с украинским омбудсменом в январе.

«Переговоры продолжаются между Министерством обороны России и Украины»,— сообщила госпожа Москалькова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее госпожа Москалькова говорила, что вопросами обмена пленными занимаются военные ведомства России и Украины. С Минобороны России взаимодействует аппарат уполномоченного по правам человека.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 4 февраля. В Россию вернулись 63 военных, часть из них принадлежит к «чувствительной категории» (Минобороны официально не поясняло значение этой категории), на Украину — 116 человек.

Анастасия Ларина