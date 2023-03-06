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Коммерсантъ FM
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В Крыму отмечают снижение потока беженцев

В Крыму закрыли пункт временного размещения беженцев в Джанкое из-за снижения их потока из новых регионов России, сообщили «Ъ» в Госсовете РК.

«Поток беженцев из новых регионов в Крым снизился, поэтому было принято решение прекратить работу пункта временного размещения в Джанкое»,— уточнили в парламенте РК.

В Госсовете также отметили, что в регионе продолжает функционировать пункт временного размещения, расположенный в Армянске, в котором находится более 40 человек.

Ранее власти республики заявили, что жители новых территорий получили в Крыму около 13 тыс. российских паспортов, более 64 тыс. получили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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