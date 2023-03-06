Bloomberg: Apple представит новые MacBook Air и Mac Pro весной

Компания Apple весной-летом 2023 года выпустит новое поколение ноутбуков MacBook Air и фирменного настольного компьютера Mac Pro. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания готовит сразу два новых ноутбука семейства Air — обновленный 13-дюймовый вариант с новым поколением фирменного чипа, а также первый в истории линейки 15-дюймовый вариант MacBook Air. Ожидается, что 15-дюймовый Air получит чип M2, а 13-дюймовый Air сразу дебютирует с новейшим процессором M3, который еще даже не представлен.

Что касается рабочей станции Mac Pro, то она должна получить флагманский процессор актуального поколения — чип M2 Ultra — и до 192 Гб оперативной памяти. Новый компьютер станет преемником модели, которая выпускается с 2019 года и до сих пор использует процессор Intel.

Напомним, ранее появилась информация, что компания Apple в 2023 году выпустит новое поколение настольного компьютера iMac с новым чипом M3.

Максим Вершинин