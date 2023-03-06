В Самарской области открылся подъезд к Оренбургу

Движение на подъезде к Оренбургу возобновлено в понедельник утром с 7:00 (MSK). Речь идет об участке с 95 по 132 км. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»).

Движение на указанном участке открылось, в том числе, на старом направлении трассы. Ранее дорогу для грузового и маршрутного транспорта закрыли из-за непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе прошел сильный снегопад. Позже действие ограничения продлевалось.

Георгий Портнов