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В Самарской области открылся подъезд к Оренбургу

Движение на подъезде к Оренбургу возобновлено в понедельник утром с 7:00 (MSK). Речь идет об участке с 95 по 132 км. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»).

Движение на указанном участке открылось, в том числе, на старом направлении трассы. Ранее дорогу для грузового и маршрутного транспорта закрыли из-за непогоды.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе прошел сильный снегопад. Позже действие ограничения продлевалось.

Георгий Портнов

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