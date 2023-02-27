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Продлено ограничение движения на федеральных трассах Самарской области

Ограничение движения для всех видов транспорта на подъезде к Оренбургу продлено до 10:00 (MSK). Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга"» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Поволжуправтодор»).

До этого в регионе было ограничено движение грузового и маршрутного транспорта на федеральных трассах М-5 «Урал». Эта же мера была введена на подъездах к Ульяновску и Самаре, а также на дорогах Р-241, А-300, Р-228 и Р-229.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Движение на указанных участках было введено в области из-за погодных условий. Ранее синоптики предупредили о метели, снежных заносах и сильном ветре в регионе. Позже в Самаре прошел дождь.

В ближайшие дни в регионе ожидается небольшой снег. Ранее в Самарской области из-за непогоды приостановили междугородные автобусные перевозки.

Георгий Портнов

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