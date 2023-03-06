В Ставрополе приступили к развитию медицинского туризма

Соглашение о развитии медицинского туризма в Ставрополе подписали представители гостиниц и турагентств на специальном совещании, прошедшем в стенах мэрии, сообщает пресс-служба администрации региональной столицы.

Согласно данным властей, программы медицинского туризма будут включать обследование и лечение, трансфер, проживание в отелях рядом с медцентрами, диетическое меню и экскурсии.

Также в дальнейшем планируется подписание соглашения между турагентствами и медицинскими учреждениями.

Глава администрации Ставрополя Иван Ульянченко сказал, что новый туристический продукт позволит увеличить турпоток в город, открыть новый сегмент клиентов для турагентств и станет одним из первых проектов медтуризма на Северном Кавказе.

Напомним, в 2022 году турпоток в Ставрополь увеличился на 30%.