Турпоток в столицу Ставрополья в 2022 году вырос на 30%

В прошлом году Ставрополь посетили 150 тыс. туристов, что на 30% превышает показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Власти Ставрополя отмечают, что рост привлекательности связан с развитием туристкой инфраструктуры проведению масштабных мероприятий.

«Турпоток в январе составил 12 тыс. гостей, из них на январских каникулах в Ставрополе побывали более 4 тыс. Отмечу, что в прошлом году на январских каникулах к нам приехали порядка 3,5 тыс. человек», – цитирует пресс-служба администрации мэра Ивана Ульянченко.

Сегодня в Ставрополе работает 47 гостиниц. В городе также открыто 5 современных отелей. В столице края действует 20 туристических маршрутов. Подчеркивается, что мэрия Ставрополя работает над развитием событийного, промышленного, гастрономического, медицинского и детского туризма.

Анастасия Назарова