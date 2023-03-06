Исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель горсобрания

В Миассе избран исполняющий обязанности мэра. Им стал председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин. Такое решение принято на втором заседании 33 сессии представительного органа 6 марта, сообщается на официальной странице собрания в социальной сети «ВКонтакте».

Обязанности руководителя представительного органа Миасса будет исполнять в этот период первый заместитель Дмитрия Проскурина Сергей Сесюнин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 3 марта депутаты утвердили досрочную отставку действующего главы Григория Тонких. Но выбрать временного мэра на том же заседании они не смогли. Депутаты выдвинули двух кандидатов – Дмитрия Проскурина и Сергея Сесюнина, но ни один из них не набрал необходимое большинство голосов. В связи с этим заседание перенесли на 6 марта, где также планируется принять решение по конкурсной процедуре по отбору кандидатов на должность главы Миасса и назначить дату выборов.