В Миассе депутаты отправили в отставку мэра Григория Тонких

Собрание депутатов Миасса одобрило досрочное прекращение полномочий главы города Григория Тонких. За отставку проголосовали 20 из 22 присутствовавших, сообщает представительный орган на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При увольнении Григорий Тонких получит компенсацию за неиспользованный отпуск. Временно исполняющий обязанности главы будет назначен позже.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Григорий Тонких, руководивший Миассом с мая 2018 года, объявил о намерении досрочно покинуть пост мэра 15 февраля. Тогда чиновник сообщил, что намерен сосредоточиться на другом направлении работы и надеется «в это непростое время быть полезным стране и нашему городу».