Член турецкого Совбеза утверждает, что США и Британия против встречи Путина с Зеленским

США и Великобритания не поддерживают усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. По его словам, «лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому», поэтому он «способен найти методы» для организации встречи.

«Они (США и Великобритания.— "Ъ") не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире»,— заявил «РИА Новости» господин Эрхан.

Президент Турции с 2022 года предлагает организовать встречу господин Путина и Зеленского. В октябре Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В феврале господин Эрдоган вновь заявил о готовности Турции внести посильный вклад в разрешение конфликта на Украине.

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