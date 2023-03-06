В Краснодаре начался двухмесячник по наведению порядка и благоустройству

Во всех микрорайонах и пригороде Краснодара стартовал марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству. Он продлится до 28 апреля. На общегородской субботник жители города выйдут 22 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В санитарном марафоне будут участвовать сотрудники администрации города, внутригородских и сельских округов, коллективы различных предприятий и учреждений, а также работники коммунальных служб и управляющих компаний, представители общественных организаций и жители города. Почти за два месяца они планируют убраться на придомовых и внутриквартальных территориях, в парках и скверах, лесополосах, а также на берегах Карасунских водоемов, реки Кубань и в других местах притяжения жителей. В список территорий также войдут те, на состояние которых обращали внимание жители в соцсетях.

В план уборки также вошли работы по расчистке от мусора и сухой поросли железнодорожных путей, обочин трасс, в том числе федерального и краевого значения. Наведут порядок и на въездных маршрутах.

Татьяна Ручкина

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