ВТБ не ожидает скорого возвращения Visa и Mastercard в Россию

Одним из основных условий для возвращения Visa и Mastercard в Россию является снятие санкций с НСПК, пока таких инициатив не видно, считает зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Они (Visa и Mastercard) не смогут работать с НСПК, поскольку НСПК внесен в блокирующий список США, а по российскому законодательству все внутренние транзакции должны идти через НСПК, я думаю, что РФ не будет в рамках собственных интересов отменять это условие»,— сказал Пьянов.

Как отмечает Дмитрий Пьянов, пока никаких сигналов снятия американских санкций с НСПК нет, а если они действительно присутствуют, то это запросы американской стороны, так как само НСПК маловероятно может являться инициатором такого действия, поскольку произошла полная адаптация и импортозамещение.

«Для РФ приход обратно Visa и Mastercard является малозначимым и согласие на него может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях»,— добавил Пьянов.