Член турецкого Совбеза: Анкара может отказаться от закупки F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от покупки американских истребителей F-16, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. По его словам, вместо этого могут рассмотреть приобретение в том числе российских истребителей.

Господин Эрхан считает, что после произошедших в стране землетрясений турецкие власти откажутся от идеи купить F-16, потому что он стоит $20 млрд. Он назвал ошибкой запрос правительства о покупке американских истребителей, которые Конгресс США все еще отказывается предоставить «под каким-то предлогом» и которые, по его мнению, «устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами».

«Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter»,— сказал «РИА Новости» Чагры Эрхан.

О желании приобрести F-16 Анкара заявила в октябре 2021 года. Это произошло после исключения Турции из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что она закупила у России ЗРК С-400. The Wall Street Journal в январе сообщала, что администрация США запросит у Конгресса одобрение на поставку 40 F-16 и комплектов для модернизации 79 уже стоящих на вооружении Турции истребителей. Газета Hurriyet писала, что продажа F-16 будет зависеть от одобрения турецкими властями членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Об обсуждении поставок — в материале «Ъ» «Анкара и Вашингтон сверили взаимные ожидания».

Лаура Кеффер