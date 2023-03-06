Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В городе Запорожье (подконтролен руководству Украины) прозвучало не менее трех взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, взрывы раздались неподалеку от Осипенковского микрорайона (северо-западная часть Запорожья).

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, а также Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. В большинстве регионов Украины сегодня ночью была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Запорожье Владимир Рогов также сообщал вчера, 5 марта. 2 марта произошел ракетный обстрел города, в результате которого была разрушена жилая пятиэтажка и погибли 11 человек.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...