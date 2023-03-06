Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В городе Запорожье (подконтролен руководству Украины) прозвучало не менее трех взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, взрывы раздались неподалеку от Осипенковского микрорайона (северо-западная часть Запорожья).

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, а также Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. В большинстве регионов Украины сегодня ночью была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Запорожье Владимир Рогов также сообщал вчера, 5 марта. 2 марта произошел ракетный обстрел города, в результате которого была разрушена жилая пятиэтажка и погибли 11 человек.