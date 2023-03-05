Полиция не стала задерживать собравшихся на горпляже Новороссийска подростков

В Новороссийске в отделы полиции не доставлялись несовершеннолетние, которые собрались на городском пляже. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Очевидцы публикуют в сетях видеозаписи, на которых видно, как подростки собрались вечером в воскресенье, 5 марта, на городском пляже Новороссийска. По словам свидетелей инцидента, как только на место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, молодые люди спешно покинули горпляж.

«Согласно информации УМВД по Новороссийску нарушений общественного порядка не выявлено, несовершеннолетние в отделы полиции не доставлялись», — говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях распространили видеозаписи, на которых были запечатлены убегающие подростки, а также автомобили правоохранительных органов у мегацентра «Красная площадь».

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что в регионе не зафиксирована активность «ЧВК Рёдан». Известно, что в российских городах задерживают подростков, которые относят себя к новой молодежной субкультуре, названной в честь группировки из манги Hunter x Hunter («Охотник против охотника»). В крупных ТЦ регулярно происходят стычки между членами «Рёдан» и их оппонентами.

Тат Гаспарян

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