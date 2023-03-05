Финал Гран-при России по фигурному катанию

Женщины. 1. Аделия Петросян — 255,01 балла. 2. Камила Валиева — 241,76. 3. Елизавета Туктамышева — 241,61. 4. Софья Акатьева — 241,09. 5. Софья Муравьева — 233,04.
Мужчины. 1. Петр Гуменник — 282,12 балла. 2. Дмитрий Алиев — 277,74. 3. Марк Кондратюк — 273,40.
Спортивные пары. 1. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 239,74 балла. 2. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 239,01. 3. Евгения Тарасова—Владимир Морозов — 225,81.
Танцы. 1. Василиса Кагановская—Валерий Ангелопол — 203,65 балла. 2. Елизавета Шанаева—Павел Дрозд — 202,26. 3. Софья Тютюнина—Андрей Багин — 116,86.