За месяц цена на новостройки в Екатеринбурге выросла до 125 тысяч рублей

Средняя стоимость квартир на первичном рынке в Екатеринбурге за месяц выросла на 2% и в марте составила 125 тыс. руб. за один квадратный метр. Как подсчитали эксперты сервиса «Циан.Аналитика», в марте прошлого года средняя стоимость одного кв. м составляла 124,8 тыс. руб., в феврале 2023 года опустилась до 122,5 тыс. руб., но в марте вновь поднялась. Динамика за год составила 0,20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо Екатеринбурга наиболее выраженный рост цен на новостройки за месяц в России отмечается в Краснодаре (3,1%, 141,7 тыс. руб. за кв. м). Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов не исключает, что из-за сокращения нового предложения номинальные цены на квартиры в новостройках начнут постепенно расти. При этом сдерживающим фактором останется невысокая активность покупателей на фоне удорожания ипотечного продукта.

Подробнее о ситуации на рынке новостроек в России — в материале «Ъ-Урал» «Ценам не хватает спроса».

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