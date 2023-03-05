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Коммерсантъ FM
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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Московское «Динамо» победило самарский клуб «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «ВТЮ-Арена» в Москве.

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Матч между командами &quot;Динамо&quot; (Москва) - &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) на стадионе &quot;ВТБ Арена&quot;. Игрок команды &quot;Динамо&quot; Фёдор Смолов (в центре) во время матча.

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Игрок команды "Динамо" Фёдор Смолов (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды &quot;Динамо&quot; Антон Шунин (в центре) во время матча.

Вратарь команды "Динамо" Антон Шунин (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Крылья Советов&quot; Юрий Горшков (справа) и игрок команды &quot;Динамо&quot; Денис Макаров (слева) во время матча.

Игрок команды "Крылья Советов" Юрий Горшков (справа) и игрок команды "Динамо" Денис Макаров (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Зрители во время матча.

Зрители во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами &quot;Динамо&quot; (Москва) - &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) на стадионе &quot;ВТБ Арена&quot;.

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами &quot;Динамо&quot; (Москва) - &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) на стадионе &quot;ВТБ Арена&quot;.

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами &quot;Динамо&quot; (Москва) - &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) на стадионе &quot;ВТБ Арена&quot;.

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Игрок команды "Динамо" Фёдор Смолов (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды "Динамо" Антон Шунин (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Крылья Советов" Юрий Горшков (справа) и игрок команды "Динамо" Денис Макаров (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Зрители во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Гол на первой минуте, добавленной ко второму тайму, забил Константин Тюкавин. На 17-й минуте гол нидерландского защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла был отменен из-за офсайда. Кроме того, на 35-й минуте отменили гол аргентинского форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, на 77-й минуте — гол нападающего «Динамо» Федора Смолова из-за нарушений правил при атаке.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 11 марта. «Крылья Советов» в тот же день сыграют с ЦСКА.

Анастасия Ларина

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