«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Московское «Динамо» победило самарский клуб «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «ВТЮ-Арена» в Москве.
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Гол на первой минуте, добавленной ко второму тайму, забил Константин Тюкавин. На 17-й минуте гол нидерландского защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла был отменен из-за офсайда. Кроме того, на 35-й минуте отменили гол аргентинского форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, на 77-й минуте — гол нападающего «Динамо» Федора Смолова из-за нарушений правил при атаке.
В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 11 марта. «Крылья Советов» в тот же день сыграют с ЦСКА.