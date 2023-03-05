«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Московское «Динамо» победило самарский клуб «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «ВТЮ-Арена» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Игрок команды "Динамо" Фёдор Смолов (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вратарь команды "Динамо" Антон Шунин (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Крылья Советов" Юрий Горшков (справа) и игрок команды "Динамо" Денис Макаров (слева) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Зрители во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 8 Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Игрок команды "Динамо" Фёдор Смолов (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вратарь команды "Динамо" Антон Шунин (в центре) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Крылья Советов" Юрий Горшков (справа) и игрок команды "Динамо" Денис Макаров (слева) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Зрители во время матча. Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Матч между командами "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Гол на первой минуте, добавленной ко второму тайму, забил Константин Тюкавин. На 17-й минуте гол нидерландского защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла был отменен из-за офсайда. Кроме того, на 35-й минуте отменили гол аргентинского форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, на 77-й минуте — гол нападающего «Динамо» Федора Смолова из-за нарушений правил при атаке.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 11 марта. «Крылья Советов» в тот же день сыграют с ЦСКА.

Анастасия Ларина