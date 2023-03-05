Bloomberg: в Польше считают, что Германия сосредоточена на борьбе с ней за славу, а не на помощи Украине

Власти Польши все чаще думают, что Германия сосредоточена на соперничестве с Польшей за международную славу, а не на военной помощи и обучении украинских солдат. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного польского чиновника.

В свою очередь, собеседники Bloomberg из немецкого правительства утверждают, что напряженность между Польшей и Берлином существует только в вопросах поставок танков и другого вооружения Украине. По их словам, ситуация в остальных сферах в отношениях стран «более гладкая».

Издание отмечает, что ранее Германия передала Польше ПВО Patriot для поддержки противовоздушной обороны страны. Кроме этого, польская госкомпания PKN Orlen SA заинтересована в покупке нефтеперерабатывающего завода рядом с Берлином, который раньше принадлежал России.

Напряжение в риторике Польши в отношении Германии происходит накануне парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2023 года. Как отмечает Bloomberg, польская правящая партия «Право и справедливость» рискует потерять большинство в парламенте по итогам выборов. Источник Bloomberg утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц надеется на снижение градуса критики со стороны Польши после завершения выборов.

По мнению аналитиков Bloomberg, напряженность между Германией и Польшей грозит навредить усилиям стран НАТО по военной помощи Украине. Польские политики в последнее время чаще публично критикуют немецких коллег, отмечает агентство. Основной причиной критики стало, как считают в Польше, промедление Германии в вопросах поставок танков и другого вооружения ВСУ.

Что происходит на 375-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко