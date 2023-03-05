В Иране заявили, что не обсуждали с МАГАТЭ установку новых камер наблюдения на своих ядерных объектах

Во время визита директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран не обсуждалась тема установки новых камер наблюдения на ядерных объектах страны. Договоренностей по этому вопросу нет, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Никаких обсуждений или договоренностей относительно установки новых камер наблюдения на ядерных объектах не было»,— сказал господин Камальванди Информационному агентству Исламской Республики. Его слова приводит ТАСС.

Бехруз Камальванди также заявил, что Иран не обсуждал с МАГАТЭ возможность допуска отдельных лиц для осмотра иранских ядерных объектов. По его словам, если бы такой запрос поступил, Иран бы однозначно его отклонил.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Тегеран 3 марта. Он встретился с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами, министром иностранных дел Хосейном Амир-Абдоллахианом, а также с президентом страны Эбрахимом Раиси. В пресс-релизе МАГАТЭ по итогам переговоров сообщалось, что Иран согласился допустить МАГАТЭ к проверке и мониторингу ядерных объектов.

О ядерной программе Ирана — в материале «Ъ» «Непомерное обогащение».

Олеся Павленко