Тайвань зафиксировал приближение 13 самолетов и 3 кораблей КНР

Министерство обороны непризнанного Тайваня зафиксировало приближение к острову 13 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и трех китайских военных кораблей. В сообщении ведомства указывается, что они были обнаружены в 6:00 по местному времени (01:00 мск). Вооруженные силы Тайваня привели в действие воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

«Информация о траектории полета не приводится из-за отсутствия следов пересечения самолетами НОАК средней линии Тайваньского пролива или проникновения в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня в указанный период времени»,— говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее сегодня, 5 марта, состоялась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей. По итогам встречи китайское руководство опубликовало доклад, в котором подчеркивалось намерение Китая принять «решительные шаги» для борьбы с независимостью Тайваня и достижения мирного «воссоединения страны».

Китай не признает независимость Тайваня и считает его своей провинцией. На фоне визитов иностранных политиков на остров Китай регулярно проводит учения у его берегов. 26 декабря 2022 года Минобороны Тайваня сообщило о крупнейшем нарушении китайскими военными своей зоны противовоздушной обороны. Ведомство зафиксировало в зоне Тайваньского пролива семь кораблей и 71 летательный аппарат НОАК. Приближение еще 34 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР было зафиксировано 1 февраля.

Милена Костерева