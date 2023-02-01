Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР

Минобороны Тайваня за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также было обнаружено 34 летательных аппарата НОАК, говорится в пресс-релизе ведомства. Там уточнили, что авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы Тайваня находятся в состоянии готовности.

Китай считает Тайвань своей территорией, ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. С тех пор китайская армия регулярно проводит учения близи острова. В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является красной линией. В Америке уже обсуждают возможность полномасштабной войны с Китаем.

Подробности — в материале «Ъ» «США себя китайско предупредили».

Лаура Кеффер