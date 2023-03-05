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Коммерсантъ FM
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Джонс победил Гана в бою за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американец Джон Джонс выиграл бой у француза Сирила Гана за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Встреча закончилась удушающим приемом в первом раунде. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 285.

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Джон Джонс (в центре)

Джон Джонс (в центре)

Фото: David Becker / AP

Джон Джонс (слева) во время боя с Сирилом Ганом

Джон Джонс (слева) во время боя с Сирилом Ганом

Фото: David Becker / AP

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Джон Джонс (в центре)

Фото: David Becker / AP

Джон Джонс (слева) во время боя с Сирилом Ганом

Фото: David Becker / AP

Джон Джонс стал чемпионом UFC в третий раз за свою карьеру. Ранее у него было два титула чемпиона в полутяжелом весе. С 2020 года он не выступал на турнирах UFC. Всего у Джонса 27 побед в смешанных единоборствах (ММА) и 1 поражение. С 2012 года Джон Джонс не побеждал в боях в первом раунде.

Сирил Ган провел за свою карьеру 13 боев в ММА. У него 11 побед (из них 5 — нокаутом) и 2 поражения.

Олеся Павленко

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