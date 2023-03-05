Ошибка в драйвере AMD может привести к полной переустановке Windows

Баг в драйвере Adrenalin 23.2.1 WHQL для видеокарты Radeon RX 7900 и более старых моделей может привести к синему экрану смерти и сносу Windows, из-за чего потребуется переустановка операционной системы. AMD уже признала наличие проблемы и работает над решением.

Драйвер Adrenalin 23.2.1 WHQL вышел в середине февраля, и некоторые пользователи стали жаловаться на то, что при установке нового драйвера может слетать система. AMD выяснила, что это происходит, если на компьютере одновременно устанавливаются обновления и новый драйвер Adrenalin с включенной функцией «сброс к заводским настройкам». Сейчас компания советует не использовать функцию «сброс к заводским настройкам» во время установки драйвера на компьютер. Также рекомендуется создать точку восстановления Windows перед установкой драйвера.

Евгений Федуненко