Шевченко утратила чемпионский титул UFC в бою с Грассо

Представляющая Киргизию Валентина Шевченко уступила мексиканке Алексе Грассо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 285, проходившего в Лас-Вегасе. Грассо победила Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде.

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Поединок с Грассо стал для Шевченко восьмой подряд защитой титула в наилегчайшем весе. Она владела поясом с 8 декабря 2018 года, после победы над представительницей Польши Йоанной Енджейчик.

В профессиональных смешанных единоборствах 34-летняя Шевченко одержала 23 победы при 4 поражениях. Она занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории. На счету 29-летней Грассо 16 побед и 3 поражения.

Милена Костерева