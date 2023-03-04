Число погибших при попадании ракеты в дом в Запорожье выросло до 11

В результате попадания ракеты в жилую пятиэтажку в Запорожье погибло 11 человек, включая ребенка. Из-под завалов извлекли тело женщины. Это следует из последних данных МЧС Украины.

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По последним данным, из-под завалов были спасены 11 человек. К спасательным работам привлечены 74 человека и 21 единица техники.

Обстрел произошел 2 марта. Тогда в офисе президента Украины сообщили о падении ракеты на жилой пятиэтажный дом. По данным администрации Запорожской области, в результате удара оказались разрушены три этажа.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что инцидент произошел в результате работы украинской системы ПВО.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян